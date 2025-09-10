カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の代表決定戦は、１１日から北海道・稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子はＳＣ軽井沢ク、フォルティウス、ロコ・ソラーレの三つどもえで争い、男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クの一騎打ち。男女それぞれの優勝チームが、日本代表として五輪最終予選に出場し、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。

１０日は同会場で公式練習が行われ、２月の日本選手権女王のフォルティウスは、１時間半みっちり投げ込んでアイスの状態を確認した。スキップ吉村紗也可は「よく曲がる、そして滑りもいい感じ。明日に良いイメージで臨めるかな」と手応えを語り、運命の代表決定戦へ「ワクワクしている。やれることはやってきた。その取組に自信をもって最後はプレーするだけ」。笑顔の中に緊張感も漂わせながら、心境を明かした。

北海道銀行フォルティウスとして出場した２２年北京五輪の代表決定戦では、先に２勝して王手をかけながら、ロコ・ソラーレに３連敗して逆転負けし、五輪出場の夢が途絶えた。その後は北海道銀行とのスポンサー契約が解消され、フォルティウスとして再出発。クラウドファンティングで海外遠征費用を募るなど資金繰りで苦労しながらも、「五輪に出たい」その一心で活動を続けてきた。そして今年２月の日本選手権は、２大会ぶりの優勝。大きな困難を乗り越えて、この稚内の地に立っている。

悲願の夢舞台へ。会場も４年前と同じ稚内市みどりスポーツパークと、リベンジにはうってつけだ。「４年前ここで悔しい思いをして、ここからチームとして１からスタートした。こうして同じ地で同じ舞台に戻って来られたのは誇らしく思う」と感慨を込める吉村。今季は国内で２戦した後、韓国で今大会の試合スケジュールを想定した強化合宿を行い、調整を続けてきた。

初戦は８時から五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレと対戦し、午後６時からＳＣ軽井沢クと対戦する。「前回よりも強い覚悟をもってこの場に臨んでいる。あとはやるだけ。１試合を楽しみながら全力で戦っていきたい」。フォルティウスが五輪へ望みをつなぐ。