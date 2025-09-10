フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が10日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、自民党総裁選を巡る政治空白に憤りを口にした。

石破茂首相の辞任を受けて行われる総裁選。番組では、茂木敏充前幹事長がこの日、予定していた出馬会見に言及し、立候補するとみられる候補5人の顔写真を紹介した。

総裁選への期待を問われた古舘は「この総裁選に個人的には非常に冷めてまして。表紙を付け替えて何になるんだろうというのが根本にある」とバッサリ切り捨てた。

憤りの原因は、自民党のお家事情で政治が停滞していること。「いろんなご意見があると思いますけど、物価高対策が全然進んでいないと。景気対策ももちろん進んでいない。ガソリン減税の25.1円も、野党が組んでプッシュしているけど、進んでない」と説明。「この状況で、また自民党新総裁戦祭ですか？という思いがあります」と、皮肉たっぷりに指摘した。

野党7党派からは、9月中に臨時国会を召集するよう政府与党に求めている。古舘も「これで政治の停滞が何カ月も続くじゃないかと言っている。臨時国会、無理だと言うのは分かるけど、無理じゃない。総裁選をやりながら、総裁選に影響が出ようが、臨時国会をやって欲しいと思っています」と声高に訴えた。

しかも総裁選は、選挙期間を長く取り、党員・党友票も募るフルスペック方式での開催が決まった。「党員・党友の方々はいいでしょう。地方の中でこういうことをやるのは分かる。だけど、自民党を支持している人だけじゃないんだから、国民は。物価高対策から、着手しないといけないんじゃないんですか？」と、自民のスピード感のなさにあきれていた。