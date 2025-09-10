「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。ミュージカル「ＳＩＸ」日本キャスト版に出演する斎藤瑠希（２２）を東京・渋谷の３０億円豪邸に招いた様子を公開した。

西村氏は「ぼくはミュージカルが大好きで。なかでもこの１年で一番大好きな作品がイギリス発のミュージカル『ＳＩＸ』です。昨年の１１月にロンドンで観まして。ぼく、６回観に行ったんですよ。その『ＳＩＸ』のキャサリン・パー役の斎藤瑠希さんに、にしたん社長の自宅に来ていただいています」と斎藤を紹介。斎藤は「イエーイ！楽しんでます！」と笑顔をふりまいた。

西村氏が「今年の１１月にロンドンでもやるんだよね？」と問うと、斎藤は「そうです」と応じ、西村氏は「すごいよ！」とたたえた。

西村氏はロンドンで初めて「ＳＩＸ」を見て今年に東京・六本木にあるＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩでも見たそうで、「本当にすごい」と感動したことを伝えた。「エンタメをいろいろ見てますけど、ぼくの斎藤瑠希推しハンパないんで。歌唱力・表現力ね」とたたえる言葉が止まらない様子。

西村氏が「なんか歌ってもらいましょうかね」と無茶ぶりするも、斎藤は「いいんですか？逆に歌わせていただいて」とノリノリで対応。斎藤は「ワタナベ２５周年コンサートをやらせていたいだんですけど」と所属事務所の周年コンサートで歌った久保田早紀のヒット曲「異邦人」をアカペラで披露した。

聞き終えた西村氏は「天才だね！」と感激。「あのね、僕が一番贅沢。この距離だからね」と斎藤が隣に座っていることに大満足の表情を浮かべ、「本当に斎藤瑠希は天才なんで、これからあらゆるミュージカルをね、主役で彼女が引っ張っていくと思うんで、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください」と来場を呼びかけた。

ミュージカル「ＳＩＸ」の日本キャスト版ロンドン公演は、１１月４日から同月９日までロンドンのウエストエンドで開催予定。斎藤も出演する予定になっている。