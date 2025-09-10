声優の三石琴乃（５７）が同じく声優の田中美海（２９）とともに１０日の広島戦（東京ドーム）で始球式に挑んだ。

佐賀県を舞台にアイドルとして活躍する７人の少女たちを描いたゾンビアニメ『ゾンビランドサガ』でゾンビィ０号の山田たえ役を演じる三石は、キャラクターにちなんだ背番号「０」、ゾンビィ６号の星川リリィ役を演じる田中は背番号「６」を背負いマウンドへ。

先に投げた田中のボールはやや左にそれてホームベース前でポトリ。一方で三石の投じたボールは放物線を描きながら捕手役を務めた門脇のキャッチャーミットに収まり、見事なノーバン投球を披露した。その後、２人はグラウンド上でハイタッチを交わした。

三石は始球式を終え、「緊張したんですけど楽しかったです」と振り返った。投球の自己採点は「９０点」。「記憶が真っ白になっちゃったので…」とマイナス１０点の理由を明かしつつ、横で見ていた田中からは「完ぺきでしたよ、見ていて気持ちいいくらい。ヒュウッていい音もなってました」と大絶賛を浴びていた。



私生活でもジャイアンツを応援するＧ党だという三石は「なかなか日本一に手が届かず悔しい思いもしましたが、今年はまだ諦めていないので最後まで応援します！」とナインにエールを送った。