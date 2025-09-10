ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田和毅（３４＝ＴＭＫ）がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＭＫ ＢＯＸ ＴＶ」で狎さの一戦瓩砲弔い銅茲蠑紊欧拭１３日（日本時間１４日）に米ラスベガスで世界スーパーミドル級４団体統一王者のサウル爛ネロ瓮▲襯丱譽后淵瓮シコ）に史上初の２階級４団体統一王者でＷＢＡ世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（米国）が挑戦する。

和毅は「ほんまに、この試合はすごいな。実現したことがうれしいし、この２人が試合を戦うって、あり得ない」と大興奮。「カネロはスーパーミドル級でもめちゃくちゃパワーがある選手。スーパーウエルターでも、ちょい厳しいぞと言うてるクロフォードが一気に２階級上げて挑戦する。４つのベルトをかけるから、クロフォードが勝ったら史上初の３階級で４団体制覇」と注目した。

その上で「俺も（ボクシングは）階級のスポーツやと思ってんねんけど、今回のクロフォード、何かやるんじゃないかと思う。クロフォードの判定勝ち。倒すことはない。カネロはむっちゃ打たれ強いから倒れることはないけど、クロフォードがうまさでポイントを取っていくんじゃないかな」「クロフォードが２ポイントぐらいで、１１５―１１３で判定勝ち」とズバリ予想した。

さらに「野球で例えたら、大谷翔平と大谷翔平が戦う。大谷が投げて、大谷が打つみたいな。そんな感じ。それぐらい２人、バケモンやから」と語り、今から超ビッグマッチを心待ちにした。