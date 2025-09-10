パドレスは９日（日本時間１０日）、本拠地サンディエゴでのレッズ戦に２―４で敗戦。同地区で首位に立つドジャースが快勝した日に痛い黒星を喫し、２ゲーム差に突き放された。

最後は守護神のロベルト・スアレス投手（３４）が手痛い一発を浴びた。同点の９回から登板し、二死一塁からスティーブンソンに左翼ポール際へ叩き込まれる決勝２ラン。故障明けの先発・キングが５回２失点で降板した後をエストラダ、ペラルタ、ミラーと無失点でつないできたが、打線が散発の３安打と低調だった中での２失点はあまりにも重すぎた。

７月末のトレード期限までに怒とうの補強を敢行したが、最近は宿命のライバルにことごとく爐付き合い瓩靴討た。ドジャースが敗れればパドレスも敗れ、今月は前日まで３勝４敗（ドジャースは２勝５敗）となかなか差を詰められなかった。本来であればドジャースの不調に乗じて首位の座も十分狙えたが、この日でともに３勝５敗となってゲーム差は広がり、いよいよ不穏な空気も垂れ込めているという。

米メディア「アスロンスポーツ」はこの日の敗戦について「ドジャースの不振を全く生かせなかった彼らの姿を象徴する一戦となった」と評し「パドレスファンは辛抱強くチームと接しようとしてきたが、今回の敗戦で一部のファンの我慢の限界を超えさせたようだ」と荒れ模様となったＳＮＳ上の狎犬寮辞瓩鯏舛┐拭

その怒りの矛先はチーム全体、指揮を執るマイク・シルト監督（５７）、そしてスアレスと多方面に向けられている。

「ク〇みたいなチームを相手に自滅するなんて、まさにパドレス流だ！ 地区優勝するべきだったのに、ＭＬＢ史上最大の自滅組織が２０２５年もまたやってのけた！」「なぜ理解できないんだ。ワンディ（ペラルタ）もミラーも好投していたのに、なぜ早々と降板させるのか？ スアレスに試合を台なしにさせるためか？ 問題なのは彼はじゃない。シルトだ」「スアレスは信用できない。特にセーブ機会以外では。彼は不安定なんじゃない。一貫してダメなんだ」

今季中のパドレスとドジャースの直接対決はすでに終わり、残りはともに１７試合となっている。連勝を「３」で止められたパドレスか、連勝を「３」に伸ばして息を吹き返してきたドジャースか。ファンが大荒れとならないためにもパドレスは勝ち続けるしかない。