【GUの値下げジャケット】がかなり優秀！ 今 → 秋でマネしたい♡「サマ見えコーデ」

今から秋にかけて活躍が期待できる【GU（ジーユー）】のジャケットがお値下げ中との情報をゲット。さらっと素材と程よいきちんと感が上品。いつものコーデにさっと羽織るだけでサマ見えする、大人女性にこそおすすめしたいアイテムです。今回はそんなジャケットを取り入れたコーデ4選をご紹介。お手頃プライスでゲットできるこのチャンスを逃さないで。

上品 × カジュアルの絶妙コーデ

【GU】「ライトウェイトテーラードジャケットZ」\2,990（税込・セール価格）

公式サイトで「清涼感のある素材でさらっと羽織れる」と紹介されているジャケット。シンプルながら程よいこなれ感があり、デイリーからオフィスまで幅広く活躍してくれるはず。スッキリとしたシルエットで、ブラウスと合わせたきれいめコーデはもちろん、スウェットやデニムパンツと合わせたコーデもおすすめ。スポーティなサイドラインが特徴的なスウェットパンツにパンプスを合わせれば、カジュアルさと女性らしさのバランスコーデが楽しめそう。

大人の余裕漂うモノトーンコーデ

全体をモノトーンでまとめたスマートコーデ。インナーにはコンパクトなトップスを合わせ、シンプルながらも品のある着こなしに。シックになりがちなモノトーンコーデは、首元をスッキリ見せたり袖をまくったりして抜け感を意識するのがシャレ見えのポイント。今から秋にかけて真似したい、落ち着いた大人の魅力たっぷりです。

オンオフOKな洗練スタイル

ゆったりと羽織ったジャケットが主役のフェミニンコーデ。インナーにはシンプルなトップスを合わせてクリーンな雰囲気を取り入れつつ、Iラインのスカートで大人っぽさを強調。足元にはシャープなポインテッドトゥのレザー調シューズを合わせることで、グッと全体を引き締めています。かたすぎずラフすぎず絶妙な大人っぽコーデは、オンオフ問わずさまざまなシーンにマッチしそう。

ワイドラインで作るサマ見えコーデ

軽やかなジャケットを羽織ることで、ワイドシルエットのスカートに程よい締まりを加え、洗練された大人っぽい雰囲気に仕上がっています。繊細なアクセサリーと華奢なサンダルを合わせれば、シックなカラーによる地味見えを回避。足元をパンプスに変えれば、秋にも楽しめるスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ