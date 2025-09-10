俳優の吉田栄作（56）が10日、自身のインスタグラムで第1子誕生を発表した。妻は女優の内山理名（43）。



【写真】ギュッと握る小さな赤ちゃんの手

吉田は「ご報告させていただきます。こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました。」と投稿。妻と子どもの状態については「母子共に健康です」と記し、「僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」と知らせた。



また「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」つづり、今後については「この新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております」と家族中心の生活に変化していくつもりだ。



妻の内山も同日にインスタグラムを更新し、出産を発表。「ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」とした。2人の投稿には、小さな手で指を握る赤ちゃんの写真も添えられた。



2人は4年の交際を経て、2021年に結婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）