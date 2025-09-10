

Mrs. GREEN APPLEのステージパフォーマンスを、IMAX®上映で再び体感することができるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』（11月28日公開）のキービジュアルが公開された。

【動画】Mrs. GREEN APPLE『MGA MAGICAL 10 YEARS』ライブフィルム＆ドキュメンタリー特報映像

大森元貴(Vo/Gt)を中心として、若井滉斗（Gt)と藤澤涼架(Key)で構成されるスリーピースバンド、Mrs. GREEN APPLE。今年デビュー10周年を迎えた彼らは７月26日・27日に、ミセス史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。

2日間で約10万人の観客を動員し、WOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も行われ、会場、そして配信とビューイングのトータル約30万人以上が視聴し、ファンのみならず日本中を熱狂させた。

そんな彼らの “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスをIMAX®上映で再び体感することができるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて”Mrs. GREEN APPLE”を知ることができるドキュメンタリー（※映画タイトルは後日発表）の2作品が11月28日より同時公開される。

“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX®上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙。日本の音楽界を照らし続ける彼らがデビュー10周年を迎え、トップランナーとして進化を遂げる様子を、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した本作は映画史のみならず音楽史にも残る作品となりうる。

7月26日、27日の二日間に渡り山下ふ頭・特設会場で開催され、生配信や生中継なども含めて約35万人以上の人々に届けられたライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」。Mrs. GREEN APPLE史上、最大規模のスケールとなった本公演は、トップランナーとして日本中を魅了し続ける彼らによる、心を掴んで離さない歌唱と演奏、そして、美しい横浜の風景を背にした壮大なステージセットが融合し、多くの観客を熱狂させた。

そんな伝説のライブが、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』として劇場公開される。映画化に向けて新たな映像と編集で再構築された特別版となる本作は、その圧倒的な完成度で観客を新次元の感動へと誘う。この度、記念すべき作品の公開に先立ち、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』のキービジュアルが解禁となった。

多幸感にあふれる光の演出とともに描かれる、彼らによるステージパフォーマンスの様子が印象的な本ビジュアルは、「全席、最前列。」というキャッチコピーが示す通り、かけがえのない時間を追体験できる、臨場感のあるデザインだ。二日間限りだった奇跡のライブが、最高水準の画質と音質で再構築され、想像を超える没入体験へと生まれ変わる。劇場というリアルな空間はすぐさまライブステージへと変貌し、熱気と興奮に包まれるだろう。なお、改めてその奇跡を振り返ることができる、オフィシャル・ライブレポートも併せて公開となった。

ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と同時に公開されるのは、次々と新たな記録を打ち立て、まさに前人未到のトップランナーとなった彼らの「今」と「その先」に迫るドキュメンタリー映画（※映画タイトルは後日発表）。先日公開された特報映像では、初のドキュメンタリー映画制作に向けての若井と藤澤の率直な心境が語られ、本作ではこれまで一切明かされることのなかった、大森が楽曲をゼロから生み出す姿にも完全密着しているとして、大きな反響を呼んでいる。断片的ながらも強烈な印象を残す特報映像は、初めて知る”Mrs. GREEN APPLE”の真髄を予感させる内容となっているが、近日公開予定のドキュメンタリー映画のキービジュアルでは、一体どのような世界観が明かされるのか。