稲村亜美、透明感バツグンのカレンダーカットで美肩ちらり「めっちゃ可愛い」「年々色っぽく…」
タレントの稲村亜美が、10日までに自身のインスタグラムを更新。自身のカレンダーからカットを公開すると「美しい」と絶賛が相次いだ。
【写真】透き通るような美しさの稲村亜美
SNSの投稿では、持前の美貌と健康的な色気が話題になる稲村。今回の投稿では「2026年もみなさまのおかげでカレンダー発売させていただきますイベントもあると思うのでまたお知らせお待ちください」とコメントし、自身の2026年カレンダーが今年も発売されることを告知。一緒にアップされた写真は、美肩があらわになった彼女がカメラに笑顔を向けるセクシーな1枚になっている。
コメント欄には「めっちゃ可愛い」「いつ見ても美しい」「カレンダー楽しみにしてます」「年々色っぽく…」などの声が続出し、ファンが魅了されていた。
■稲村亜美（いなむらあみ）
東京都出身。1996年1月13日生まれ。2015年4月、自動車会社のwebCMで豪快なバッティングが“神スイング”として話題となる。現在、バラエティ、スポーツ番組、CM出演など幅広く活躍中。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（@inamura_ami）
