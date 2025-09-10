アンジュルム・後藤花、後輩が入り「ついに先輩に」 大先輩・藤本美貴との共演が目標
アンジュルムの後藤花が10日、都内で行われたファースト写真集「HANA」発売記念イベント囲み取材に出席。今後挑戦したいことやアンジュルムへの思いを語った。
【写真】へそ出し衣装でイベントに登場したアンジュルム・後藤花
本作は2023年5月にアンジュルムに加入した後藤のファースト写真集。「ショートトリップ」をテーマに撮影し、自然豊かな海の見える街へ旅に出た。ロケ中に本人が撮影したオフショットフォトも収録し、キラキラ輝く17歳の「今」が詰め込まれた宝石箱のような1冊になっている。
撮影で準備したことを後藤は「私、パンがめちゃくちゃ好きなんですよ。普段はパンを爆食いするんですけど、パンをやめました！」と告白。1ヵ月ほど大好きなパンを食べずに生活したと言い「苦しかったです」と笑った。写真集の点数を聞かれると、後藤は「めちゃくちゃお気に入りの写真集になったので、1万5千点で！」と大きな笑顔。その理由を「いちごが好きなので…いちごだから1万5千点がいいかなって」とはにかみながら明かした。
現在アンジュルムとしてどのような気持ちで活動しているかという質問には「最近になってから新メンバーが入りまして。自分は今まで最年少だったんですけど、ついに先輩になったので、先輩としてこれからがんばっていきたいなって思っているところです」と回答。続けて「ライブではダンスも歌も、先輩たちにも後輩にも負けないように、全力でがんばっていきたいなと思っています！」と言葉に力を込めた。
今後挑戦してみたいことを後藤は「バラエティーがすごく好きなので、バラエティー番組に出たいなと思っています。よろしくお願いします！」とアピール。「大先輩の藤本美貴さんと共演してみたいです」と目を輝かせ「まだお会いしたことなくて。自分のがんばり次第でもしかしたらこれから会えるかもしれないので、がんばりたいなと思います」と語った。
また、後藤は「ダンスや歌を磨いていって、アンジュルムの力になれるようなアイドルになりたいなと思っています」とも宣言。グループについては「アンジュルムはどのメンバーも全員が主人公でエースでセンターなので、みんなでかっこいいアンジュルムを作り上げていけたら」と口にし「アンジュルムに加入してから、仲間や愛みたいなものをたくさん先輩たちから伝えてきてもらいました。ライバルというよりも大事な家族みたいな感じで一緒にいさせてもらっているので、これからもその気持ちでいけたらなと思います」と思いを明かした。
アンジュルム後藤花 写真集「HANA」は、オデッセー出版より9月10日発売。
