特集は高知で輝く人を応援する「キラッ人」です。

今回はワインづくりを通じて地元・高知でコミュニティの輪をつなごうと奮闘するワイン醸造家の男性です。



朝早くからブドウを収穫する男性。ひとつひとつ、出来映えを確認しながら丁寧に収穫をしています。サマークイーンや藤稔など、この畑では10品種以上のブドウを栽培していますが、これらはすべてワイン用のブドウです。これまでに約50種類のオリジナルワインを手掛けてきた男性は、6年前までIT企業の社長を務めていました。





■窪内靖治さん「高知県にやっぱりこうワイン文化が広がって、どんどんワイナリーが増えてほしいなと思ってます」今回のキラッ人は「高知でワインづくりの輪を」。よさ来いワイナリー代表のワイン醸造家・窪内靖治さんです。南国市比江にあるブドウ畑です。この畑では10品種以上のブドウが育てられ、今、収穫作業が行われています。ブドウを育てている窪内靖治さんです。窪内さんは4年前からブドウの栽培に取り組んでいます。■窪内靖治さん「思い描いた通りにできたことはまだ一回もないですね。どうしても毎年違う問題が発生するので」そのまま食べてもおいしい、このブドウを使って窪内さんがつくっているのが、ワインです。これまでに窪内さんが手掛けたワインは約50種類。メイドイン高知のワインづくりを志し、4年前にワインの製造・販売を行う「よさ来いワイナリー」を立ち上げました。高知市出身の窪内靖治さんは県外の大学を卒業後、東京で大手のコンサルティング会社に就職。2017年にはIT企業の社長を務めていました。そのころ自分でワインをつくってみたいと思い、休日に長野県にあるワインアカデミーに通いだしたことがきっかけで、ワインづくりの魅力にどっぷりはまります。■窪内靖治さん「老後くらいにちょっと趣味でワインつくりたいなと思ってたんですよ。面白いなと思ったのと、年取ってからは絶対始められないなと。体力もそうですけど、気力が続かないなと思ったので」2020年に南国市のブドウ園が閉園することを聞き、それを引き継ぎました。自らブドウをつくり、高知でワインをつくる。窪内さんにとってすべてが初めての経験でした。■窪内靖治さん「（初年の）8月が確かね、17日間から20日間近く雨降ったんですよ。もうそのせいで玉割れって言って、ブドウが水を吸収すると割れちゃうんですよね。その割れたところからカビが生えてっていうんで、もうほぼ全滅したんですけど」ブドウ栽培を始めた当初は、失敗が続いたものの、試行錯誤を繰り返し、徐々に満足できるブドウが育つようになってきました。■窪内靖治さんQ：ことしの出来は？「雨も少なかったので比較的いいですね。ただなんかすごく酸が高くて、それ自体はすごくいいことなんですけど、今までのワインのつくり方をちょっと変えなきゃいけないので。その辺があれですかね、嬉しい悩みというか」この日収穫したブドウはメルローなど3種類約140キロ。作業場ではまず割れたり、潰れたりした実を1つずつ手作業で取り除く選果作業を行います。その後、専用の機械でワインの仕込み作業に入りますが、この醸造過程で、窪内さんのこだわりが。■窪内靖治さん「僕はお出汁とか味噌汁とかみたいに、別に濁っててもいいんじゃないかなと思っていて。そこに旨味があると思っていますので、無濾過無清澄でワインを出す。できる限りそうするようにしています」ワインをろ過せず、にごりや澱をそのまま旨味として味わえるよう、工夫をしています。ワインの発酵が終わるまで約2、3か月。発酵途中のワインの味をチェックします。■窪内靖治さん「ことし特有の酸の強みはあるんですけど、まだもうちょっと時間かけて旨味を抽出していかないとダメですね」窪内さんがつくる、こだわりのオリジナルワイン。徐々に県内外にファンが増えてきました。高知市内でよさ来いワイナリーのワインを扱う、「ワインバー パロレ・エ・ムジーク」です。こちらの店では世界中から厳選したワインを取り扱っていて、オーナーの吉村泰紀さんも窪内さんがつくるワインのファンです。■吉村泰紀さん「すごいカジュアルで、食べる相手によって表情もどんどん変わるようなワインがよさ来いワイナリーには多いので飲み飽きもしないですし、最近彼も頑張ってすごい豊かなバリエーションで、そんなワイナリーが高知にできて嬉しい」ワインづくりに没頭する窪内さんを一番近くで見守り、支えてきたのが妻の智子さんです。IT企業の代表を辞め、ワインづくりをすると聞いた時には―■妻・智子さん「毎度なことというか、あんまり驚きもせず。抵抗はなかったですね。けどね、普通止めますよね。何言い出すかと思いますよね、普通ね」東京で働いていた時は夜遅くまで家に帰ってこなかった窪内さん。子どもの顔を見ることもほとんどなかったと智子さんは話します。■妻・智子さん「もう本当に朝早く出てって夜中に帰ってくるっていう生活がずっとだったので、満員電車に揺られて、人生そのまま終わるんだろうかって多分考えたんでしょうね。もう結構笑顔も消えてく感じだったんで、こっちも心配になるくらい」窪内さんをかたわらで見守ってきた智子さんだからこそ、ワインづくりをしたいという窪内さんの背中を押しました。■妻・智子さん「何より本人が楽しそうなんでね。それが一番かなとは思います。好きな仕事やって、好きなことして、好きな時間をより多くみんなで過ごせたら楽しいんじゃないかなって、それに乗っかりました」■窪内靖治さん・智子さん「あんまりキーキーキーキーせんで働きたいね、ニコニコ笑ってね」「できちゅうやん」「完璧やね、そしたら」さらに、窪内さんの支えとなっているのはブドウの収穫作業などを手伝ってくれるボランティアの存在です。現在、県内のワイン愛好家や大学生など30人以上がボランティアに登録しています。■窪内靖治さん・ボランティア「何が違うんですか？このメルローとタナって」「タナってタンニンっていう言葉わかります？あの渋みのことタンニン。あの語源はこのタナから来ています」「渋いってことですか？」「そうです」窪内さんは、かつて自分がアカデミーで学んだように若い世代にもワインづくりのおもしろさを体験してほしいと感じています。■ボランティア「勇気のいることだなと思うんですけど。熱量が。情熱があるというか。みんなが交流できる場にもなってるんじゃないかなって思うので、ずっとこの場所としてもすごい魅力があるんじゃないかなという風に思います」「ワインが美味しいので、どうやって出来てるんだろうと思って気になって」高知でワイナリーを営んで5年目。窪内さんが目指す先とは。■窪内靖治さん「高知県にやっぱりこうワイン文化が広がって、どんどんワイナリーが増えてほしいなと思ってます。高知県に10個ぐらいワイナリーができたらいいなと思っているので。なんかそういうこう自分がまずできてからですけど、なんか仲間を広げるような活動もぜひしていきたいなと思ってます」高知で育てたブドウでつくるオリジナルワイン。その味を追求しながら高知でワインづくりの輪を広げていく。その夢に向かって窪内さんの挑戦は続きます。