『葬送のフリーレン』第2期の新ビジュアル解禁 勇者パーティー含めた2種類でグッズ展開へ
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（来年1月放送）の新たに制作されたメインキャラクターのビジュアルが解禁された。第2期で描かれる旅路でより絆を深めていくフリーレンとその弟子フェルン、戦士シュタルクの新パーティーと、彼らに多大なる影響を与えた勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼン、そしてフリーレンから成る勇者パーティーを見ることができる。
【画像】珍しい！笑顔のフリーレン 公開された勇者パーティーの新ビジュアル
このビジュアルは、今後さまざまなグッズとなって展開予定。そして、９月26日、27日に開催される【第１期振り返り特別上映〜旅の記憶〜】の第1章「旅立ち編」にて、このビジュアルの中からフリーレンとヒンメルをピックアップしたダイカットステッカーが入場者プレゼントとして配布されることも決定した。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが2023年9月〜2024年3月にかけて放送された。
第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、2026年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
