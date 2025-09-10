原因は自分にある。、4thシングルティザー映像公開 川谷絵音書き下ろし楽曲も映像で音源一部解禁
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の4thシングル「パラノイドランデブー」（10月15日リリース）のティザー映像が、同グループの公式SNSに公開された。
【画像】かっこよすぎる…ブラウンで合わせた衣装をまとうゲンジブジャケ写
ティザー映像では、今作に収録される新曲3曲のタイトルとそれぞれ楽曲提供した作家の名前が紹介され、最後にはタイトル曲「パラノイドランデブー」の歌詞の一節であり、この曲のメッセージが映し出されている。さらに、「パラノイドランデブー」の音源を一部初解禁。この映像で一足先に聴くことができる。
今作は2年4ヶ月ぶりのシングルリリース。タイトル曲の「パラノイドランデブー」は川谷絵音の書き下ろし楽曲。キャッチーな旋律と独自の言葉選びが、同グループの放つ唯一無二の世界観をさらに彩る。カップリングに収録される「ビネットネット」は笹川真生の書き下ろし。繊細な美しさと狂気を併せ持つ笹川の天才的なメロディー＆リリックと、ゲンジブの核となるネットカルチャーとのマッチングに期待が高まる。最後に収録される「希望的観測の定義」は、これまでもゲンジブの数多くの楽曲を支えてきた久下真音が手がけている。
