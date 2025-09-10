FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像を公開
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの“ミントグリーン担当”櫻井優衣が、ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」の初パフォーマンス映像を公開した。映像は櫻井の公式YouTubeで視聴できる。
【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像
同曲は19日に配信リリースされるソロメジャーデビュー作で、自分を好きになる気付きをくれた相手に思いを伝える自己肯定ラブソング。6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』でサプライズ発表され、会場で初披露された。今回公開された映像は、その際のパフォーマンスを収めたもの。。
櫻井はASOBISYSTEMが手がける「KAWAII LAB.」に所属し、FRUITS ZIPPERメンバーとして2022年より活動。24年2月には初の写真集を発売したほか、バラエティ番組やドラマにも出演している。今後の活動にも注目が集まる。
