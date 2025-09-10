ギャル曽根【スタバ】フラペチーノのおすすめカスタマイズを紹介「マジ美味しい！」
ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【スターバックス】夏限定商品＆ギャル曽根流おすすめカスタマイズをご紹介！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが、【スターバックス コーヒー ジャパン】で購入したドリンクの数々を飲んで、感想などを話す企画を公開。今回の記事では、ギャル曽根さんがよく飲んでいるという“フラペチーノ”と、おすすめのカスタマイズ方法をご紹介します♪
【関連】 おうちでカフェ気分♪【セブンイレブン】コーヒーポーションをギャル曽根も絶賛「マジで美味しいの！」
動画内で、ギャル曽根さんが飲んでいたドリンクがこちら。
◼︎バニラ クリーム フラペチーノ
スターバックス コーヒー ジャパン / バニラ クリーム フラペチーノ(R)（公式サイトへ）
ミルクとバニラシロップを氷とブレンドし、ホイップクリームをトッピングしたクリーミーな味わい。見た目も真っ白なフラペチーノです。
ミルクとバニラシロップというシンプルな組み合わせはいろいろなカスタマイズとも好相性なんだとか！
ギャル曽根さんは、ベンティサイズ（税込671円）を購入されていましたが、他にもショート税込540円〜、トール税込580円〜、グランデ税込625円〜が販売されています。（店内価格 / テイクアウトは価格が異なります）
◼︎ギャル曽根さん流のカスタマイズ
今回、ギャル曽根さんは初めてこちらのカスタマイズしたとコメント。
そして、【シロップなし・チャイシロップに変更（無料）】した上で、【ミルクをブレべに変更（+55円〜）】とオーダー内容を教えてくれました。
その後、一口飲んだギャル曽根さんは「やばい！」と声をあげ、「マジ美味しい！」と大満足の様子。
チャイシロップに変更したことで、チャイの風味を楽しめるフラペチーノになったようで、試飲したスタッフさんも「チャイ美味しい〜！」と感動していましたよ♪
カスタム次第で、何通りも楽しめるスターバックスのドリンク。チャイ好きの方はぜひ試してみてはいかがでしょうか？
■動画もチェック
動画内では、このほかにも、ギャル曽根さんがスターバックスの新作ドリンクメニューも試飲して感想を語ってくれています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。