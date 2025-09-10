わんちゃんたちはたくさんの言葉を覚えてくれますが、わずかな発音の違いも聞き取れるのでしょうか？そんな疑問を検証してみた光景が、31万再生を突破して話題となっています。飼い主さんの言葉に耳をそば立てる2匹のわんちゃんの姿には、「さすが！天才！」「素晴らしいですね」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：犬２匹に『散歩』と似た言葉を言ってみた結果→つられるかと思ったら…】

『散歩』と似た言葉を言ってみることに

わんちゃんたちは、わずかな発音の違いも聞き取れるのか…そんな疑問を検証したのは、Instagramアカウント『リリガル Lillie and Garcello』に登場するボーダーコリーのリーリエちゃんと、オーストラリアン・シェパードのガルチェロくん。飼い主さんは、ふたりがベッドの上でくつろいでいるときに、大好きな『散歩』という言葉に似た単語に反応するのか検証をしてみることに。

まず飼い主さんがふたりに言ってみた言葉は、『サンバ』。『散歩』と一文字違いのその言葉に、一瞬飼い主さんの顔をちらりと見るふたり。しかし、『散歩』ではないことに気づくと、ふたりはそのまま視線を外したといいます。

続けて飼い主さんが『三個』と言ってみると、これにも一瞬反応したリーリエちゃんとガルチェロくん。しかし、お利口なふたりはこれにも引っかかることはなく、ベッドの上でのんびりと飼い主さんの動向を見守るのでした。

飼い主さんの言葉をきちんと聞き分けるリーリエちゃんとガルチェロくん

その後も、飼い主さんは『サンマ』『サッポロ』と、『散歩』に似た単語を言葉にしてみたそう。そのたびにふたりは耳と目をちらりと動かして、飼い主さんの言葉に注意を注いでいたのだとか。リラックス中でも飼い主さんの言葉をきちんと理解しようとするその姿に感心してしまいます。

そしてここからは、難易度を少しだけ上げてみることに。飼い主さんは『一歩』『二歩』と言ったあと、『散歩』とよく似た発音の『三歩』という単語を言ってみたそう。これには、さすがのリーリエちゃんとガルチェロくんもつられてしまうか…と思いきや。なんと、ふたりはこれにも反応せず、見事にクリア。どうやら、ふたりの賢さは予想以上のようです。

飼い主さんが「散歩」と言った瞬間…

そして、ついにその時がやってきました。飼い主さんがふたりの大好きな『散歩』という単語を口にした瞬間…ふたりは飼い主さんの顔をじっと見つめ、「お散歩！？」と嬉しそうな反応を見せたそう。

ガルチェロくんは、ベッドの上で飼い主さんの次の指示を待ち、リーリエちゃんはお散歩に行く気満々そうに、その場から立ち上がったといいます。

お利口なうえに、こんなに可愛い反応を見せられたら、飼い主さんは気合いを入れてお散歩に行くしかなさそうです。

この光景には、「ちゃんと分かっていてお利口さんですね」「『ん！？あ、ちがうー』の繰り返しが可愛い♡」「イントネーションもちゃんと聞き分けてるんですね」と、驚きの声が寄せられることに。

Instagramアカウント『リリガル Lillie and Garcello』では、そんな賢くて元気いっぱいなリーリエちゃんとガルチェロくんの日々の様子が投稿されていますよ。

リーリエちゃん、ガルチェロくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。