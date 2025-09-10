お散歩中に足が痛くなってしまったママが先に帰ったら…？普段はお散歩大好きなワンコが取った「まさかの行動」は記事執筆時点で5万回を超えて再生され、「優しすぎる」「涙出た」と心打たれる人が続出しています。

【動画：散歩中、足が痛くなったママ→一人で先に帰宅すると、犬が気づいて…愛に溢れた『まさかの行動』】

お散歩中に「ある異変」に気づいた柴犬

Instagramアカウント「@kohaku.3939」に投稿されたのは、お散歩中にママが先に帰ってしまったとき、残された柴犬が見せたまさかの行動をとらえた動画。

この日、柴犬の「琥珀」くんと一緒にお散歩に出かけていたパパさんとママさん。ところが途中でママさんの足が痛くなってしまい、一足先に帰宅することに。パパさんはそのままお散歩を続けようとしたのですが…。

琥珀くんは、ママさんがいなくなったことに気づくと、ピタッと立ち止まり…その場から一歩も動かなくなってしまったのです。

「ママ、大丈夫かな…？」大好きな散歩よりもママさんが気になって…

琥珀くんはママさんがいなくなった方向を、何度も心配そうに振り返り…パパさんがリードを引っ張っても、がんとして動きません。

「ママ、帰り道で倒れてたらどうするの？心配じゃないの！？」…そんな声が聞こえてきそうな表情で、琥珀くんは地面に踏ん張り、お散歩を断固拒否し続けたそうです。

しかも、まだうんちもしていなかったという琥珀くん。本来ならお散歩を続けたいタイミング。でも心配の気持ちが勝ってしまったようです。

琥珀くんの愛情と優しさに称賛の声

実はママさん、琥珀くんをお迎えしたときにはすでに持病があり、日々体調の波と向き合っていたそう。そんなママさんのそばに、いつも寄り添ってきたのが琥珀くんでした。

ママさんによると、体調が悪い日には琥珀くんがいつもそばにいてくれるとのこと。「微妙な身体の変化に誰よりも早く気づいてくれているのかもしれない」と感じているそうです。

本当はお散歩が大好きな琥珀くん。でもこの日は「ママのそばにいたい」という気持ちが、何よりも強かったのですね。そんな琥珀くんのまっすぐな優しさに、見ているこちらも胸がほっこり温かくなります。

結局この日、パパさんは琥珀くんの頑なな拒否に折れる形で、お散歩を中断。すると琥珀くんはそれまでの抵抗がウソのように、ママが待つおうちへダッシュで帰っていったそうです。

この投稿は、Instagramで5万回以上再生され、話題に！コメント欄には、「なんて優しくて賢いんだ…」「泣いちゃった」「本当にママのことが大好きなんだね」「無償の愛情に感動した」と、感動と称賛の声が続々と寄せられています。

Instagramアカウント『@kohaku.3939』さまでは、琥珀くんの日常や、思わず笑顔になる癒しショットがたくさん投稿されています。琥珀くんの優しさと可愛さにほっこりした方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@kohaku.3939」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。