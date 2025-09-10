アイ・オー・データ機器は、Thunderbolt™ 5 対応 超高速ポータブル SSD「SSPUTFC シリーズ」を発表した。

【画像】放熱性も意識したデザインも分かる製品外観

本シリーズは最新規格であるThunderbolt™ 5に対応したSSDであり、読み込み速度は、Thunderbolt™ 4の1.5倍にあたる約6000MB/sを記録している。そのため、大容量のファイルもスムーズに転送・保存ができる。また、従来のUSB 10Gbps対応SSDと比べてファイル転送時間は約3倍短縮されている。

本体部分では、ケーブルと本体が一体型になっており、ケーブルの取り違えや紛失を防ぐ。また、バスパワー駆動に対応しているため、ACアダプターが不要で、取り回ししやすい。

さらに、放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時の熱を効率よく外部へ排出できるように設計されている。合わせて、筐体にはヒートシンクデザインを採用することで、表面積が拡大し熱伝導効率を向上させた。

価格と容量は、2TBモデルが83,380円、4TBモデルが122,760円、8TBが245,740円だ。出荷は10月中旬頃を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）