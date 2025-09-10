日本列島にのびる秋雨前線は11日(木)にかけて停滞し、九州から東北の広い範囲で雨が降り、強まるところもありそうです。北陸では10日(水)の夜おそくに大雨になるところもあるでしょう。

10日(水)午後9時の予想天気図です。前線が九州北部から北陸、関東北部へとのびています。

11日(木)午前9時の予想天気図ですが、日本付近で前線はほとんど停滞する見込みです。

10日から11日にかけて、暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しそうです。前線の影響で九州から東北にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

今後の雨と風の予想ですが、10日は夜のはじめごろから夜遅くにかけて石川県など北陸や四国で雨が強まりそうです。

11日には、未明から朝にかけて九州から東海にかけて太平洋側で雨が降るでしょう。また、北陸にあった雨雲が東北へと移り雨の降り方が激しくなりそうです。また四国や近畿では雨が降り続く見込みです。

北陸では、10日や11日は石川県や新潟県で1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところがある見込みです。

【11日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

新潟県 100ミリ

富山県 80ミリ

石川県 100ミリ

福井県 80ミリ

10日は、夜おそくにかけて北陸で雨脚が強まるでしょう。

11日は、西日本から北日本の広い範囲で雨が降るでしょう。四国や近畿の太平洋側では雨が降り続くところがある見込みです。

北陸では、雨雲がより発達するような場合は警報級の大雨になるおそれがあります。11日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。