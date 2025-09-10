酒田市を拠点とするバレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、きょう、２０２６年のシーズンから本拠地を秋田県に移すと発表しました。

秋田県に本拠地の移転を発表したアランマーレは、２０１５年に酒田市を拠点に設立され国内最高峰の「ＳＶリーグ」で戦ってきました。

しかしＳＶリーグはリーグに所属するための要件の見直しを行い、２０３０年以降にリーグに参戦する場合は「５０００人以上を収容可能な施設」を持つことが必要となります。

現時点で県内に要件を満たす施設がないこと、また酒田市が予算面から新たな施設の整備を断念したことなどからアランマーレは、５０００人以上を収容可能なアリーナがある秋田県に拠点を移すことになりました。

移転はきょうのＳＶリーグ理事会で承認されたということで、アランマーレは２０２６年シーズンから秋田県秋田市と潟上市を拠点に活動することになります。

なお、酒田市はマザータウンと位置づけ今後も試合やジュニアチームの運営を行うとしています。