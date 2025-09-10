石川県内で収穫されたコシヒカリの新米が、10日から本格的に店頭に並びました。価格は去年より7割ほど高くなっています。

「新米いかがでしょうか。食べてみてください。皆様方、いかがでしょうか」



10日から石川県内の多くの店舗で、販売が始まった県産コシヒカリの新米。

ことしは猛暑や水不足の影響が心配されましたが、適切な生産管理によって、粒の大きさなど例年通りに仕上がったということです。





試食した買い物客：「香りもよくておいしいです」「やわらかくて、お口の中でふっくらしています」

一方で価格は、こちらの店舗では5キロで税込み4947円、10キロで税込み9807円となっていて、去年より6割から7割ほど高いということです。



買い物客：

「もうちょっと下がればいいんやけどね、値段がね」

「あと1500円安くしてほしい」

米心石川米穀部米穀営業課・山口 幸平 さん：

「我々の仕入れ価格自体がやはり上がっているところがありますので、そこが店頭の方で価格が上がっているというような形にはなってきています。一番は生産者さんの日々の努力のおかげで、今年もおいしいお米ができましたので、ぜひ召し上がっていただければと」

米心石川では、初回の出荷量は約100トンで、例年並みだということです。