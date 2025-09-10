“極甘”トウモロコシや海の幸を詰め込んだ贅沢丼など登場！「秋の大北海道展」あべのハルカス近鉄本店ではじまる　９月２３日まで開催

季節はいよいよ秋へ…大阪エリアでは最速の「秋の北海道物産展」が開催されています。



９月１０日からあべのハルカス近鉄本店で始まった秋の「大北海道展」。担当歴２５年以上のバイヤーが、道内をくまなく巡って見つけ出したイチ推しのグルメや海鮮、スイーツなど北海道の味覚が集結しています。



注目商品の一つは、最高糖度２５度という”極甘”が魅力のトウモロコシ。採れたてを直送するため生で食べられるということです。※しろみつとろきび１本４６１円（税込み）





午前中に売り切れることもある人気商品ですが、猛暑の影響で収穫量は減少しているということで、今年からはこんな工夫も…（グーニーズグループ代表 石井宏和さん）「（去年は）２割くらいしか商品に出せない状況だったので、我々としても今年からデータで集計して水が足りなくなったら自動的に川から水を吸い上げる取り組みをしたり、本当に大変な状況の中、出しています」一方、北海道の海の幸をこれでもかと詰め込んだ贅沢な海鮮丼も。※山盛りおおズワイと１０種海鮮丼３２００円（税込み）ポイントは、たっぷりのった大ズワイガニです。元々は、網を食い破る“厄介ガニ”としてあまり食べられていなかったということですが、近年、大漁なことから港に加工設備が設けられ、安くて美味しいカニとして注目されているといいます。このほか毎日、数量限定でお手頃価格の弁当を販売したり、バルやイートインなど会場で北海道を味わうこともできます。（近鉄百貨店バイヤー 森島尚さん）「価値の高いものを販売を販売することで値段は少し上がってきているが、プチ贅沢を感じていただけるイベントだと思っていますので、期待をうらぎらないように頑張りたい」あべのハルカス近鉄本店の大北海道展は９月２３日までです。