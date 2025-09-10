人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、9月6日に開催された『東京ガールズコレクション（TGC）』のステージ上でソロデビューを発表した。突如として届けられた朗報に、会場のファンからは大きな歓声が上がり、SNS上でも、

《櫻井ちゃんおめでとう》

《ソロでも輝ける存在だと思ってた》

と祝福の声が相次いだ。グループにとっても個人にとっても大きな節目となるニュースだったが、一方で、ファンの間では不安の声も広がっている。

グループ全体に疲労の色

「ここ数か月間のFRUITS ZIPPERはメンバーの体調不良による活動休止やイベントの欠席が続いており、グループ全体に疲労の色が見え隠れしています」（レコード会社関係者）

7月末には月足天音が体調不良を理由に活動を一時休止。松本かれんも7月・8月と立て続けにイベントを欠席しており、ファンの間では、

《無理をさせすぎでは？》

《短い間にこうも続くと、さすがになぁ……》

と、心配の声が広がっていた。

「ブレイク真っただ中の彼女たちは、テレビやラジオの出演に加えて、リリースイベントやライブなど、とにかく多忙な状況が続いているので、ファンの方たちも不安になってしまうのでしょう」（前出、レコード会社関係者）

そうした状況の中で飛び込んできた櫻井のソロデビュー発表。ファンは歓喜したが、やはり手放しでは喜べなかったようで、SNS上では、

《グループの体制は大丈夫？》

《櫻井ちゃんまで倒れたらどうするの》

《ソロデビューはめでたいけど、今のグループの状況を見ると心配が勝つ》

《メンバーの健康第一であってほしい》

《櫻井の才能を信じているけど、タイミング的に不安》

と、櫻井の体調を案じる声が続々と寄せられた。

「櫻井さんはこれまでも持ち前の歌唱力と表現力で、グループの中でも際立つ存在感を発揮しています。その実力が評価されてのソロデビューであることは間違いないですが、アイドル活動は華やかさの裏で体力と精神力を大きく消耗する世界です。

最近ではSNSによる誹謗中傷が大きな社会問題になることも多いので、ファンの方たちが彼女の新たな挑戦を祝福しながらも、本当に大丈夫なのかと問いかけるのは自然なことだと思います」（スポーツ紙記者）

TGCの華やかな舞台で幕を開けた、櫻井のソロ挑戦。9月19日にはデビュー曲『キミのことが好きなわたしが好き』が配信リリースされるが、ソロとグループの“二刀流”をどのような形で見せてくれるのだろうか。