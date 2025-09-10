「ANDIZUMO×URBAN RESEARCH」別注ネイルカラーにキュン。“まばゆブラウン”で指先から秋っぽ
「URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）」から、「ANDIZUMO（アンディズモ）」別注カラーの水性ネイル2色がお目見え。
登場するたび話題になるコラボシリーズ最新作は、URBAN RESEARCHの一部店舗およびオンラインストアで販売されています。
人気のあまり品薄になっているから、早めのチェックがおすすめですよ。
お湯で剥がせる「ANDIZUMO」のネイルが神すぎる
「アンディズモ」は、出雲の自然や、そこに根付く人々の知恵と伝統に敬意を払い、出雲の縁を感じられるコスメなどのプロダクトを展開するブランド。
ツンとしたイヤな香りがしない、水が主成分のネイルは、お湯につけるだけでシールのようにスルッと簡単にオフできます。
今回登場したのは、大人気のラメカラー。
一度塗りでニュアンスを楽しんだり、重ね塗りでカラーに深みを出したりと、気分によって色の変化を楽しんでみてくださいね。
「ANDIZUMO×URBAN RESEARCH」別注カラーが登場
「『別注』ANDIZUMO×UR ネイルカラー25AW」（税込3520円）は、秋冬にぴったりな2カラーでお目見えしました。
『大地』は、秋にぴったりなブラウンカラー。指先にさりげなくトレンドを取り入れられて、即おしゃれ見えが叶います。
落ち着きがありながらも繊細なラメ入りのシアーなカラーは、透明感のある手元を演出してくれそうです。
『月光』は、まるで夢と幻想の間にいるかのような、ロマンチックなカラー。
ネイルにぎっしり詰まった大小さまざまなゴールドラメは、煌めく冬の街並みを連想させます。
ラメが表面に出てこない仕様で、単色使いはもちろん、トップコートとしても使える万能アイテムなんですよ。
2色どちらもゲットして、季節にあわせたカラーを楽しみたい…！
大人気の前弾コラボカラーも販売中
4月にアーバンリサーチから発売された、「『別注』ANDIZUMO×URBAN RESEARCH ネイルカラー 25SS」（税込2750円）も絶賛販売中。
スモーキーで肌馴染みのいい水色や、ジューシーなオレンジ、シルバーミックスラメの3色でラインナップしています。
URBAN RESEARCHオンラインストアなどで購入できるので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
大人気の「ANDIZUMO×URBAN RESEARCH」は早めのチェックが吉◎
「『別注』ANDIZUMO×UR ネイルカラー25AW」は、人気のあまりオンラインでは売り切れ状態。
再入荷のお知らせを待ちつつ、店頭在庫を早めに確認するのがおすすめです。
指先から秋っぽカラーや冬らしい要素を取り入れて、季節を先取りしちゃいましょう。
「『別注』ANDIZUMO×UR ネイルカラー25AW」販売ページ
https://www.urban-research.jp/
参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース
