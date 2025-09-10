新潟市内も午後5時ころ、突然のカミナリと雨に見舞われました。帰宅時間、運転などに注意が必要です。午後に入って県内各地で雨とカミナリ・突風が観測されています。現在の雨の状況と今後についてお伝えします。



午後5時すぎ、UX本社から撮影した落雷の瞬間の映像です。こちらは本社屋上の情報カメラが収録した映像。新潟市内は午後5時前から急激に黒い雲に覆われ、、その後突然の激しい落雷と雨に見舞われました。



午後に入って、県内は各地で雨やカミナリ・強い風が観測されています。上越市では午後2時半ころ、急激に激しい雨が降り出しました。上越市三和区では、午後3時前に島倉地区で突風が吹き、倉庫のシャッターや屋根・蔵の瓦などが吹き飛ばされました。



■住民

「バケツをひっくり返したような雨だった。いろいろ飛んできた。」



この地区の周辺では停電も発生しているということです。



県内は、11日(木)にかけてカミナリを伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みです。気象台は、土砂災害や浸水・増水などに注意・警戒を呼びかけています。