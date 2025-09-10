米国のボクシング専門メディア「ボクシング・シーン．ｃｏｍ」は１０日、世界主要団体の一つ、ＩＢＦが、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の挑戦者決定戦として、前ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・西田凌佑（２９）＝六島＝と元ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者ジェルウィン・アンカハス（３３）＝フィリピン＝に対戦するよう命じたと報じた。

今週、ＩＢＦチャンピオンシップ委員長のジョージ・マルティネス氏が両選手の代理人宛てに今月２３日までに交渉をまとめるよう、書簡を送ったという。現在、アンカハスはスーパーバンタム級５位、西田は同８位。合意しない場合は入札となる。現在、ＩＢＦの同階級は井上尚弥が世界チャンピオンで、１位と２位は空位となっている。３位が元ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝、４位がジャパズ・マスード（２９）＝英国＝、６位が元日本王者の下町俊貴（２８）＝グリーンツダ＝、７位がカール・ジェームス・マーティン（２６）＝フィリピン＝。

西田は２０２４年５月、エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）に判定勝ちしてＩＢＦ世界バンタム級王座を獲得。初防衛後、今年６月にＷＢＣ王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝に６回終了ＴＫＯ負けして陥落した。その後、現役続行を決めている。アンカハスはＩＢＦ世界スーパーフライ級王座を９度防衛。その後階級を上げ、昨年２月、当時ＷＢＡ世界バンタム級王者だった井上拓真（２９）＝大橋＝に挑戦したものの、９回ＫＯ負け。再起後は階級を上げて２連勝している。

戦績はアンカハスが３７勝（２４ＫＯ）４敗２分け、西田が１０勝（２ＫＯ）１敗。