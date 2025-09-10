水曜日は前線や湿った空気の影響で、西日本や東日本を中心に大雨となっている所があります。木曜日にかけて前線の影響で、大雨となる所がありそうです。

水曜日の夜から木曜日の朝にかけては東北や北陸に発達した雨雲がかかり、雨量が多くなる所がある見込みです。九州から東海にかけての太平洋側も朝にかけて断続的に激しい雨の降る所があり、局地的には滝のような非常に激しい雨の降る所もありそうです。

木曜日の日中以降も西日本や東日本は雨の降る所があり、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。引き続き大気の状態が非常に不安定なので、落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。

■24時間予想降水量【多い所】（水曜日18時から木曜日18時まで）

北海道 ：80ミリ

東北 ：80ミリ

関東甲信：100ミリ

北陸 ：100ミリ

近畿 ：100ミリ

九州南部：150ミリ

最高気温は西日本や東日本で30℃前後の所が多く、湿度が高いので蒸し暑くなりそうです。北日本は27℃前後の所が多いでしょう。

■木曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：27℃ 釧路：23℃

青森 ：28℃ 盛岡：27℃

仙台 ：26℃ 新潟：28℃

長野 ：29℃ 金沢：29℃

名古屋：33℃ 東京：32℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：31℃ 松江：29℃

高知 ：30℃ 福岡：32℃

鹿児島：32℃ 那覇：32℃

金曜日の日中は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東は金曜日も雨が降りそうです。低気圧や前線の影響で、土曜日から日曜日は北日本や日本海側で大雨となる所がある見込みです。