お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が9日放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（火曜後11・45）に出演。愛車としている自転車の驚きの駐車料金を明かした。

自転車好きのエースは、シルバーのデンマーク生まれの高級電動自転車「MATE X」を披露し「かっこいいんです」と笑顔。太いタイヤに元日向坂46で女優の齊藤京子も「バイクっぽい。タイヤが自転車と言うよりは車寄り」と驚きの表情。

だが、タイヤが太いため、普通の駐輪場には停められず「これはバイクとして停めてます」と語った。さらに「マイナスプロモーションになってしまうエピソードになるんですけど…」と言い「5日間ぐらい大阪に行かないといけなくて、でも自転車で東京駅まで行きたい。で、東京駅まで自転車で行ったんですよ。で、バイクとして停めるじゃないですか。バイクとして停めたら正直めちゃくちゃ高いんですよ」と説明。

「帰ってきたら、自転車なのに駐車料金が2万円くらい行っていて、しかも僕、給料日前で全くお金がなかったんですよ。1万6000円しかなくて。これ取られへんぞ…。で、次の日お金借りて行ったら、2万8000円になってたんです。自転車取るのに、2万8000円」と語った。