フィリピン拠点に特殊詐欺「JPドラゴン」6人を逮捕・成田に移送…警察官なりすまし高齢者からキャッシュカード窃盗疑い

警察官になりすまして、高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、フィリピンを拠点に特殊詐欺を行っていた「JPドラゴン」のメンバー6人が、成田空港に移送中の機内で逮捕された。

強制送還される前に収容先を突き止め…

オレンジの服を着て、フードをすっぽりとかぶったまま、バスへと乗せられる容疑者たち。

記者リポート：

今、容疑者らを乗せたバスが空港に到着しました。JPドラゴンのメンバーがバスから降りてマニラの空港に入っていきます。

10日、日本に強制送還されたのは、フィリピンを拠点に特殊詐欺を行っていた犯罪グループ「JPドラゴン」のメンバー、森廣将人（38）ら6人。

6人は警察官になりすまして日本の高齢者に電話をかけ、キャッシュカードを盗んだ疑いが持たれている。

6人は2025年5月にフィリピン当局に拘束された「JPドラゴン」のメンバーで、福岡県警が窃盗の疑いで逮捕状を取得していた。

FNNは、容疑者6人が強制送還される前に収容先を突き止めた。

記者リポート：

拘束されたJPドラゴンのメンバーは、こちらの収容所に留め置かれています。

収容先は、“ルフィ”などを名乗る広域強盗の指示役らが収容されていたビクタン収容所ではなく、マニラの中心部から車で1時間ほどの場所にある、別の収容所だった。

その収容所周辺が慌ただしくなったのは、現地で夜が明けた午前6時過ぎ。

記者リポート：

JPドラゴンとみられる容疑者らが出てきました。オレンジ色の服を着た容疑者らが出てきました。フードをかぶっています。

収容所から、バスへと乗せられた6人の容疑者たち。

これは、空港に向かうバスの中を捉えた様子。

サングラスにマスク姿の容疑者らは、縦に一人ずつ座らされ、ひとりは周囲が気になるのか、辺りを見回すような様子を見せていた。

その後、6人はマニラから移送中の機内で逮捕され、成田空港に到着した。

記者リポート：

午後3時半過ぎです。JPドラゴンのメンバーが今、飛行機から降りてきました。

帽子をかぶり、下を向いていて表情は見えませんが、捜査員に横と後ろを挟まれ、今、目の前を通過しました。

JPドラゴンは、“ルフィ”などを名乗り、広域強盗の指示をしていたとされる男らと深いつながりがあるとみられている。

また2025年6月にマニラ近郊で拘束されたのが、JPドラゴンのリーダーとみられる吉岡竜司容疑者（55）。

吉岡容疑者については、引き続きフィリピン当局が日本への身柄引き渡しに向けて調べを進めることにしている。

福岡県警は、6人の身柄を11日に福岡に移し、事件の詳しい経緯を調べる方針。

（「イット！」 9月10日放送より）