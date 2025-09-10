気象台は、午後6時41分に、大雨警報（土砂災害）を喜多方市に発表しました。

会津では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■会津若松市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

10日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

10日夜遅くにかけて警戒



■喜多方市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■北塩原村□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒■磐梯町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■猪苗代町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■会津坂下町□大雨警報・浸水10日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量 70mm■会津美里町□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒