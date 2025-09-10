8日、女性を椅子に縛り付けて現金を要求し暴行を加えたとして、逮捕監禁などの疑いで金沢市の30代の男が逮捕されました。



逮捕監禁、強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む38歳の会社員の男の容疑者です。

警察によりますと、この容疑者は8日午後9時半ごろ、30代の知人女性をガムテープで椅子に縛り付け「今すぐ50万円おろしてこい」などと脅迫。



現金を引き出させようとガムテープを外し移動したところ、女性が警察に通報しようとした際に、暴行を加えた疑いが持たれています。

容疑者は調べに対し「強盗をしようとしたわけではない」などと、容疑を一部否認しています。



また、これとは別に、8月、元交際相手の女性を車に押し込み脅迫したとして、逮捕監禁の疑いで24歳の男の容疑者が逮捕されました。

警察によりますと、この容疑者は元交際相手の20代女性の家に押し掛け、車に押し込んだうえ「殺すぞ」などと脅迫した疑いがもたれています。



警察によりますと、被害に遭った女性からはこれまでに複数回、相談を受けていて、ストーカー事件も視野に捜査を進めるということです。