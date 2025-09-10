「第4世代のアイコン」TXT・ヨンジュン、色気漂う艶っぽいビジュアルでファン悩殺！【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、圧倒的なビジュアルでファンを魅了した。

【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”

ヨンジュンは9月10日、自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌『GQ KOREA』の誌面カットを投稿した。

公開された写真には、どんなファッションも完璧に着こなすヨンジュンの姿が収められている。装飾の付いた華やかなジャケットや、体のラインを際立たせるタートルネックなどを着こなし、抜群のスタイルを披露。さらに艶やかなビジュアルと鋭い眼差しで、見る者を圧倒した。

この投稿には「地球上で最も美しい存在」「イケメンすぎる」「第4世代のアイコンだね」「超かっこいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ヨンジュンInstagram）

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、4度目となるワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT：TOMORROW'」を開催中。9月9日のサンノゼ公演を皮切りに、ロサンゼルス（12日）、ダラス（16日）、ローズモント（21日・22日）、アトランタ（25日）、ワシントンD.C.（28日）、ニューアーク（10月1日・2日）で公演を行う予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。