信州産の農畜産物の良さを知ってもらい、消費と生産を促すため、JA長野県は「信州産もっと推し党」を作りました。



今回、その党首に任命されたのは、信州産ブドウを食べているこの方です。



オリエンタルラジオ 藤森慎吾さん

「うん！甘くてジューシー、うまうぃーねー！」

司会

「はい、うまうぃーねいただきました。」

藤森さん

「ありがとうございます。これがきょうの仕事の9割を占めております」





10日の任命式に登場したのは諏訪市出身のお笑い芸人「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんです。JAグループでは、国内で消費する食料は、国内で生産することを目的にした「国消国産運動」を全国で展開。今回、長野県独自の取り組みで、信州産食材のファンを増やす応援団として「信州産もっと推し党」を作り、その党首に藤森さんが任命されました。藤森さんと言えば去年、第一子が生まれたばかりです！藤森さん「8月にお盆に妻とまだ1歳にならない娘を連れて地元の諏訪に帰省しまして、娘がとにかく朝から晩まで食べていたのは信州サーモン。ボイルしたものを与えたところ、 モリモリ食べていまして」18歳のころ上京し、20代から30代を県外で活動してきた藤森さん。党首を引き受けたのは、信州への思いからでした。藤森さん「信州の良さに気付いて、願わくばいつか信州に戻ってきて生活をしてみたいなと思うようになりました。安心して子どもを外で遊ばせられる環境とか、食もそうです、安心していいものを食べさせてあげられるとかということを考え始めると、長野ってすごいところだと思っています。具体的にと言われると、そうですね。ケンミンショーに出た時にとにかくアピールします。これまでテンホウのアピールしかしていなかったので」JA長野県では今後藤森さんなどと協力して国消国産の活動を広げていきたいとしています。