安田美沙子、“優しい大先輩”千秋とリンクコーデでおそろいポーズ 2人で食事へ「#おねえさん #だいすきや」
タレントの安田美沙子（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。「大先輩」というタレントの千秋と食事をしたことを報告し、2ショットなどの写真を公開した。
【写真】「#おねえさん #だいすきや」リンクコーデでおそろいポーズの2ショットを披露した安田美沙子＆千秋
安田は「いつも、スパッと色々話してくれるけど、とってもとっても向き合ってくれて優しい大先輩です この日も、こどものこととか、話して。。。沢山パワーをもらった」と千秋を紹介し、共に青系のトップスに黒のロングスカートでおそろいポーズをした2ショットや、料理の写真をアップ。「#月の綺麗な日 #おねえさん #だいすきや」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「お洋服かわいすぎますー！」「美味しそうですね」「素敵」などの声が寄せられた。
