セザンヌ限定色♡パールグロウハイライトSP3スノーファンタジー登場

セザンヌの大人気「パールグロウハイライト」に冬限定色「SP3 スノーファンタジー」が登場♡初雪のように儚く輝く白パウダーが頬にのると、ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色の光が混ざり合い、幻想的な濡れツヤ肌を演出します。美容保湿成分も配合でしっとり感も抜群。数量限定・税込847円で、冬のメイクに魔法のような輝きをプラスできます♪

幻想的な4色で魅せるツヤ肌

限定色「SP3 スノーファンタジー」は、ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色パールで肌に光を放つハイライトです。

透明感を引き出すブルー、可憐さUPのピンク、華やかさのイエロー、赤みをカバーするグリーンと、自由にブレンド可能♡光と色が混ざり合うことで、まるで発光したようなツヤ美肌を叶えます。

美容保湿成分でしっとり肌

SP3スノーファンタジーにはヒアルロン酸Na・ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキスを配合。

パールの輝きだけでなく、肌にしっとり感も与えます。冬の乾燥する季節でも、頬に乗せるだけで濡れツヤを長時間キープでき、自然な立体感と透明感を演出♡

冬限定♡セザンヌで叶える魔法のツヤ肌



セザンヌの「パールグロウハイライト」限定色SP3スノーファンタジーは、初雪の輝きをイメージした幻想的な4色パールで頬に魔法をプラス♪美容保湿成分配合でしっとり質感も実現。

数量限定・税込847円で、冬のメイクに特別な輝きを添えられるアイテムです♡ぜひこの機会に手に入れて、毎日のメイクをワンランクアップさせてください♪