右脇の違和感で7月上旬に出場選手登録を抹消された西武のE・ラミレス投手（31）が10日、イースタン・リーグ日本ハム戦（カーミニーク）に登板し、実戦復帰を果たした。

先発した上田大河投手（23）の後を継ぎ2番手として8回からマウンドに上がると、7球で打者3人を左飛、一ゴロ、遊ゴロに打ち取った。

7月2日以来のゲーム登板に、助っ人右腕は「まずは直球の感覚とコントロールがどうか確かめることがポイントでしたが、指にもかかっていましたし、制球に関しても、最初の2球は高めに大きく外れたものの、その後はしっかりと投げられました。久しぶりの登板にしてはすごくよかった。患部の痛みもまったくない。ゲンキだよ！」と笑顔だった。

土肥義弘ファーム投手総合コーチ（49）も、「かなり良い状態で戻ってきてくれています。ボール自体とてもよかったですし、出力的にも150キロぐらい出ていたので十分。リハビリ明け1回目の登板としては本当に順調にクリアしてくれたなという感じです」とうなづいた。

ラミレスは来日1年目の今季、開幕から一軍で22試合に登板。4月8日のロッテ戦以降は19試合連続無失点中で、1勝0敗4ホールド、防御率0・83と抜群の安定感を誇っていたが、7月4日に右腋窩（えきか）部の違和感を訴え、翌日5日に出場選手登録を抹消された。（上岡真里江）