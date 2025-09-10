「見るだけで楽しい！」若手社員のセンスが光る食品や雑貨 山形屋で使ってみたいMONOフェア始まる
若手の社員が仕入れた食品や、雑貨などトレンドの商品が一堂に並ぶイベントが、鹿児島市の百貨店で始まりました。普段は取り扱いのない初登場の商品も数多く並び、初日から多くの人で賑わいました。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「今日から始まった、使ってみたいものフェア。スキンケア商品やアクセサリーなど、たくさんの物が一堂に集まっていて、多くの方が釘付けになっている」
こちらは、スキンケアブランド「kiiks」。ジャスミンと白檀の香りがする「ヘアオイル」は、錦江町のお茶の実と桜島の椿オイルを使用して県内で生産されました。
そのほか、注目を集めていたのが。
（仁田尾美菜アナウンサー）
「バラやチューリップなど、たくさんのお花が並んでいるが、すべて廃棄される予定だった布から作られた商品」
廃棄される布を使用したフラワーアレンジメントを販売する「Loveco」。
（ishiki・野一色隆浩社長）
「洋服を着替えるような感覚で、シーズンごとに新しいお花を足したり、いろいろなコーディネートを楽しんでいただけたら」
（客）
「蘇って、またみんなの手にいくのが素敵。かわいいですよね」
また、食品も27の店が出ています。福岡のかき氷店、「TSUKINI」は、かき氷の中にジュレやムースが入っていて様々な触感を楽しめます。
（客）
「甘くて、中が甘酸っぱいので美味しい」
普段購入できない商品が一堂に並び、多くの人の注目を集めていました。
（客）
「小物とかを目的で来たが載っていなかったものもあって、見るだけで楽しい」
（客）
「こういうフェアがあって、変わったアクセサリーも買えてすごく嬉しい」
（山形屋・今村純子企画専門課長）
「食品、雑貨、美容たくさん、ときめくものが揃っているので、是非みなさんお越しください」
使ってみたいMONOフェアは9月15日まで開催されています。