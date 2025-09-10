10日から、鹿児島市の黎明館で開かれているのは、第34回シルバー文化作品展です。県社会福祉協議会などが主催したもので、県内在住の60代から90代の愛好家が手掛けた洋画や、工芸などの作品、211点が展示されています。



（記者）

「こちらに飾られている作品。なんと、97歳の女性が作った作品だということです」



和紙や布、切り絵を組み合わせるなど工夫を凝らした作品です。





こちらの80歳の男性は、約3か月かけて制作した工芸品を出展しました。（出展者）「まぁまぁじゃないですかね。今、もう80ですから、これが生きがいですよ。もう寝ていても、明日どうしようか、こうしようか考えて、夢中になります」最高賞の県知事賞を受賞したのは、薩摩川内市の80代の男性が手掛けたこちらの作品です。昭和の風景を緻密に表現している点が評価されました。（来場者）「昔の懐かしい風景をよくとらえているなと。すごいな。こういう時代があったなと」（鹿児島県社会福祉協議会 早瀬 和俊 推進員）「努力されて、工夫された作品などたくさんあるので、ぜひ1度足を運んでいただきい」シルバー文化作品展は、9月14日まで開かれています。