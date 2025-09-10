来年3月に任期満了を迎える金沢市の市長選挙に、現職の村山卓氏が再選を目指して出馬を表明しました。

再選出馬を表明する金沢市・村山 卓 市長：

「金沢市民がさらに豊かさを感じ幸福度を高めていくため、市民が育んできた歴史と文化の奥行きがある金沢をさらに世界に輝かせ、未来につないでいくために、市民の皆さまがご理解とご支援を頂けるのであれば、引き続き、市政の運営とこれらの課題の解決に全身全霊をささげる所存です」





10日開かれた金沢市議会で、次の市長選への再選出馬を表明した現職の村山卓氏。

3年前に、前職の辞職に伴い行われた前回の金沢市長選挙は、新人5人が乱立する選挙戦となりました。



そうした中、自民党の国会議員や県議・市議の支持を得て出馬したのが、当時、副市長だった村山氏。



約8万票を獲得し、次点候補に3万票の差をつけ、初当選を果たしました。

金沢市・村山 卓 市長：

「自民・公明両党がご推薦いただけるかというのはこれからのことになりますけれども、その他にも幅広く推薦を求めていくことになるかと思います」



村山氏の出馬表明を受け、前回の選挙戦で推薦した自民党の会派は…

自由民主党金沢市議員会・福田 太郎 会長：

「これから市長も決断をしながら、推薦なりいろいろな申し出をしてくると思います。仲間と話をしながら議論をして、どうなるか決定していきたいと思いますし、きょうから選挙の風が吹くということは間違いないと思ってます」



ただ、参院選で与党が敗北しただけに、会派内では自民・公明の支援だけで市長選に臨むのは厳しいとの声もあり、今後どう支援体制を組むか注目されます。



一方、立憲・国民・社民などが属する非自民系の会派は、市長選対応はこれからだと話します。

みらい金沢・森 一敏 代表：

「それぞれの議員の政治的なスタンスとか、考え方とか、それぞれの関係している支持母体等々もあって、それぞれの関係性の中で、これからどういうふうに判断していくかということになろうかと思います」



金沢市長選を巡っては、今のところ村山氏以外に出馬を表明している人はいませんが、少しずつ選挙の風は吹き始めています。