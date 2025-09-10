フリーアナの徳光和夫（８４）が１０日、大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）の告別式（都内）に参列。橋さんが日本の音楽界に与えた功績を解説した。

１９６０年の橋さんデビュー当時、徳光は大学生。レコード屋をキャンペーンで訪れた姿も「（デビュー曲の）『潮来笠』が売れて、黒山の人だかりだった」とよく覚えている。当時はロカビリー全盛期だったが、「１７歳の橋さんが股旅演歌でデビューをすると、のちの氷川きよしになるんじゃないでしょうか、結びつくわけであります」と、後進に道をつくった人だと指摘。

５歳ほど年上の故・美空ひばりさん（享年５２）が「橋さんの誠実さを高く評価していましてね」とも明かした。

「ひばりさんのお宅に伺って、仏前にですね、水晶の玉があったんでありますけど、『これはどういうものなんですか？』ってったら『これはねぇ、なんか非常に高貴なモノらしいのよ。幸夫ちゃんがくれたのよ。幸夫ちゃんホント義理堅くてねぇ。何かちょっと面白いモノがあるとねぇ、持ってきてくれんのよ』ってな、ひばりさんの言葉も大変僕は印象的だなっていうふうに思えてなりません」

８０年代半ば、橋さんがプロデュースに関わった「セイントフォー」は、今でも狹狙發離▲ぅ疋襯哀襦璽廰瓩箸靴童譴蠏僂れているが、徳光は「橋さん、常に新しい音楽ってものに対してご自分で気に掛けていただろうし、で、また自分で歌えるってところがねぇ、橋さんの魅力でした」と指摘。９０年代後半に人気だった音楽バラエティー番組「ＴＨＥ夜もヒッパレ」（日本テレビ系）でのエピソードも明かした。

「当時のＪ―ＰＯＰのハシリみたいな歌が、雨後の竹の子のように出てきた時にゲストで出られまして、あの橋幸夫さんが当時Ｊ―ＰＯＰを軽快に歌って、しかもキーを落とさずに歌うってのが橋さんの特徴で…」

２０１０年、橋さんの芸能生活５０周年コンサートで司会を務めた徳光は、驚いたという。「吉永（小百合）さんと一緒に『いつでも夢を』（６２年）を歌ったんですね。吉永さんもすごいなと思ったんですけど、ホントにレコーディングした時のキーで、お二人ともお歌いになりましてね」。当時橋さんは６７歳、吉永は６５歳だった。