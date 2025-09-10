８月の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１０日に発表され、ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）がプロ１５年目で初受賞した。

「取れることなく終わるんだろうなと思っていた」と会見で本音を語った牧原大。８月は２４試合に出場し打率３割８分５厘、３本塁打、１８打点と打線をけん引。「待ってない球でも打てそうだなっていうのはありました」という好調ぶりで１０日から３０日まで１６試合連続安打を記録した。好調を維持できた要因について「いい時も悪い時もあまりネガティブにならないように心掛けて、毎試合挑んだ結果がいい方向にいってくれた」とメンタル面での意識を語った。

今季は本職の二塁に加え、チーム状況によって外野を守る試合も増えた。堅実な守備が持ち味の背番号８は印象的な試合については「８月は外野を守ることが多かった。打つことよりも久しぶりに守ったレフトでバックホームで（走者を）刺せたのが一番うれしかったです」と８月３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）を挙げた。

残り１８試合で７１打席に立てば、キャリア初となる規定打席も見えてくる。それでも牧原大は「本当にチームが優勝してくれればそれでいいと思っている。僕自身の今年の目標が１年間ケガをしないことなので。規定打席に届けばそれは自分へのご褒美だと思いたい」と勝利のみに意識を向ける。リーグ連覇へ、鷹の背番号８が最後まで走り抜ける。