アイドルグループ「アンジュルム」の後藤花（１７）が１０日、都内で行われたファースト写真集「ＨＡＮＡ」発売記念イベントに出席した。

写真集のテーマは、ショートトリップ。「『一緒に行ってるよ』みたいなシーンがあるので、一緒に旅をしている感覚で楽しんでいただけたらうれしい」とアピールした。

静岡・沼津市のあわしまマリンパークで行われた撮影を振り返って「本当に楽しかった。色んな動物がいて癒しの空間で、幸せな気持ちになりました」とにっこり。また「イルカとみんなで歌いたいです」とまさかのコラボを希望し、報道陣を驚かせた。

写真集のために「撮影の１カ月間ぐらいは大好きなパンを食べずに生活しました。苦しかった」と努力を明かし、「１７歳の私らしさが詰まっている。手に取ってていただけたらいいな」と呼びかけた。

グループ活動についても「新メンバーが入って、今まで最年少だったけどついに先輩になった。先輩にも後輩にも負けないように全力で頑張っていきたい。アンジュルムの力になれるようなアイドルになりたい」と意気込んだ。

さらに、バラエティー番組にも出演意欲を見せ、「大先輩の藤本美貴さんと共演してみたい。自分の頑張り次第で会えるかもしれないので頑張りたい」と気合十分。

また「くりぃむしちゅー」の上田晋也とも共演を希望。「以前一緒にお仕事させていただいた時すごく楽しくて、またお仕事出来たらいいなと思ってます」と目を輝かせた。