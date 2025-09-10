Ｊ１清水や、Ｂ２ベルテックスなど静岡を拠点とする４つのプロスポーツが１０日、静岡駅近くの複合施設「ｃｏｓａ フードホール ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＳＨＩＺＧＡＳ」で開催された静岡ガス株式会社とのネーミングライツ契約締結を記念するイベントに参加した。Ｊ１清水から伊藤輝悦アンバサダー、Ｂ２ベルテックス静岡から鍋田隆征、Ｔリーグ静岡ジェードからは選手兼監督を務める町飛鳥監督、ＳＶリーグ東レ静岡からは藤中優斗主将が出席した。

選手らは、施設内２階にある６つの飲食店から「推しメニュー」を発表し、その中の料理を試食。（推しメニューの詳細は、施設の公式インスタグラムアカウントに掲載）。また、抽選で選ばれた２４人のファンには、各選手がエプロン姿で、各店舗のおすすめメニューを手渡しするなど、ファンにとっては夢のようなひとときとなった。

今回のイベントは、競技の垣根を越えて地域とのつながりを深める機会となり、東レ静岡の藤中主将は「バレーボールもそうですが、バスケットボールや、卓球、サッカーの競技とも今後ともよろしくお願いいたします」と、あいさつ。ベルテックス静岡の鍋田は、チキン南蛮オーバーライス定食と、デリ５種盛りを実食した。「楽しい時間でした。このためにお昼ご飯を抜いてきたぐらい。もうちょっと食べたかったぐらいです（笑い）」。和やかな雰囲気の中で、ファンとの交流を楽しんだ。

同施設では、１０日から１５日まで「ＳＨＩＺＧＡＳ ＷＥＥＫ」を開催。料理を注文した先着２０００人に、４クラブコラボ特製ステッカー（１０枚に１枚は各クラブキャプテンのサイン入り）が配布される。