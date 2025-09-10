9日夜川西町の中心部で発生した強盗事件。コインランドリー駐車場で利用客が男からカッターナイフのようなものを突き付けられ現金500円を奪われました。警察は10日午後、現場から逃走していた川西町の68歳の男を強盗容疑で緊急逮捕しました。



逮捕されたのは川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）です。

警察の調べによりますと、松浦容疑者は9日午後9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリー「るんるん川西町店」の駐車場で、利用客の57歳の女性が自分の車に乗ったところ、窓ガラスを叩いて運転席のドアを開け、カッターナイフのようなものを突き付けて「金を出せ」と脅し、女性が現金500円を渡すとそれを奪って車で逃げた疑いです。

現場は、町役場から南におよそ400メートルの川西町の中心部で、保育園が隣接しています。強盗事件の発生を受けて、近くの小学校では、保護者付き添いでの登下校が行われました。





住民「やっぱり怖い気持ちがあります。夜は絶対来ない。なんかね…こんな静かな町で…おっかない」住民「近くにはスーパーも2軒あるので便利は便利な場所だがまさか強盗事件があるなんて初めてですからね。本当に怖いです。早く捕まってほしいです、とにかく」捜査関係者によりますと、警察が強盗事件として行方を追っていたところ、10日午後、米沢市成島町二丁目のパチンコ店の駐車場で発見し松浦容疑者を緊急逮捕しました。松浦容疑者の車の中からはカッターナイフが見つかり、容疑を認めているということです。