バレーボール女子のアランマーレ山形は、来シーズンから本拠地を秋田県に移すことを発表しました。



本拠地の移転は10日に行われたSVリーグ理事会で承認され、正式に決定したものです。

2015年、酒田市を拠点に設立されたバレーボール女子のアランマーレ山形は現在、国内トップリーグ・SVリーグに所属。そのSVリーグでは2030年以降の参加要件として「5000人以上が入場可能なアリーナでホーム戦の8割以上を行うこと」と定めていますが、県内には5000人以上を収容できるアリーナが現時点でありません。

選手たちの練習や生活の拠点、マザータウンとなっている酒田市は、新たなアリーナの整備を検討しましたが、資金を確保できないことから去年2月に断念を表明していました。

アランマーレはこうした状況を踏まえ、来年の2026-2027シーズンから、5000人以上収容可能なアリーナがある秋田県秋田市・潟上市への本拠地の移転を決めたということです。一方、創設以来チームの拠点となっていた酒田市では引き続き、マザータウンとして公式戦の開催などが行われる見通しです。





酒田市教育委員会スポーツ振興課 樋渡隆課長「大変残念というのが率直な気持ち。ただ今まで2015年から生誕の地として市民ともども一丸になって応援してきたアランマーレですので酒田市全体でも今まで以上に応援していきたい」SVリーグでは2029年度までの経過措置としてライセンス交付の要件を「3000人以上が収容可能な施設」としていて、アランマーレは昨シーズン、天童市の県総合運動公園の体育館をホームアリーナとしていました。天童市文化スポーツ課の担当者は、「残念だがライセンスの規定なので仕方がない。チームの動向を見ながら今後のことを考えていく」とコメントしています。アランマーレ山形は12日、秋田市で会見を開き、移転に至った理由や経緯について詳しく説明する予定です。