【秋雨前線】関東地方を南下 引き続き 大気の状態不安定

東京２３区の大雨警報・洪水警報は午後５時前にすべて解除されましたが、関東地方は１１日（木）も激しい雨や非常に激しい雨が降る所があるでしょう。低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に注意・警戒してください。１０日（水）～１１日（木）の、を、画像で掲載しています。

［雨の予想（多い所）］

▼１０日（水）に予想される１時間降水量

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

（東京地方 ５０ミリ）

▼１１日（木）に予想される１時間降水量

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

（東京地方 ３０ミリ）

▶１０日（水）１８時～１１日（木）１８時に予想される２４時間降水量

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

（東京地方 ８０ミリ）

▶１１日（木）１８時～１１日（木）１８時に予想される２４時間降水量

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

（東京地方 ８０ミリ）

雨のシミュレーション１０日（水）～１１日（木）

関東地方では、１０日（水）夜遅くにかけて、激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。１１日（木）も午後を中心に、激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

週間予報（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城）

１３日（土）から３連休という方も多いと思います。秋雨前線が日本の南に南下するため、気温は高めながら、湿度が下がりそうです。週間予報（天気マークと予想気温）は画像で確認できます。

・