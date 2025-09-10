高知競馬で113連敗と、負けても負けても走り続ける姿が人気を集めたハルウララが9月9日に死んだことが明らかになりました。



引退した競走馬をサポートするNPO法人引退馬協会は、かつて高知競馬に所属していたハルウララが9日に死んだことをホームページで明らかにしました。



ハルウララは1998年に高知競馬でデビュー。負けても負けてもひたむきに走り続ける姿が人気を呼び、『負け組の星』として全国的な注目を浴びるようになりました。2004年には、105連敗中のハルウララにトップジョッキーの武豊騎手が騎乗するなど全国的にハルウララブームを巻き起こしました。その後0勝113敗と一度も勝てないまま競走馬としての生活を終え、千葉県の牧場で余生を過ごしていましたが9日午前2時過ぎに死にました。





ハルウララが活躍した当時、赤字で苦境に立たされていた高知競馬を盛り上げようと奮闘した、当時の広報・吉田昌史さんに話を聞きました。■高知競馬 吉田昌史さん「とうとうきたかという感じですけど、長生きしたなと思ってマーサファームでおる姿も何回も見ている。幸せに暮らしていると思っていた。やっぱりきたかなと」吉田さんは、ハルウララが高知競馬で多くのファンを沸かせた姿を今でも思い浮かべるといいます。■吉田昌史さん「全く無名のハルウララという馬がいて、その馬がどんどんスターになっていくというのをずっと僕も観てきたので。最後、武豊が乗ったときにはスタンドのみんなが本当にニコニコして、ゴール過ぎているのにみんながニコニコして泣いている人もいて。すごいな、この光景と思った」吉田さんは広報として負ける馬を売り出すことに抵抗がありました。しかし―■吉田昌史さん「いろんな人が励まされているという手紙が来て、そうかこの馬にこんなに色んな人が励まされているんだと思ったら、もっとがんばらんといかんと思い、（調教師の）宗石さんも初めは何回かの取材で『やめて、もうなんとかして、こらえてくれ』と言われた。その手紙を見せた瞬間に考えて、『わかった協力するわ』となって1年間、藤原厩務員と宗石さんとみんな協力してくれて、何も文句を言わず協力してくれた」吉田さんにとってハルウララはどんな存在だったのでしょうか。■吉田昌史さん「本当に僕にとっては戦友。僕らと一緒に走ってくれてありがとう、厩舎、馬場におると本当に暴れる馬、カメラを構えると雌馬なんでポーズをとる。いろんな人を励ましてくれた存在で一生懸命ということを教えてくれた存在、みんなに勇気を与えてくれた存在だと思う」1994年から高知競馬のレース実況を担当している橋口浩二さんは。■橋口浩二さん「もう29歳でしたから、いつかは来るだろうと思っていたが、改めてこうやって訃報に接するとしんみりというか、ああ逝っちゃったかという気持ちになる」ハルウララが注目されるようになったのは、連敗を続けている競走馬がいると橋口さんが高知新聞の記者に伝えたのがきっかけでした。■橋口浩二さん「どうも僕はかなりもったいぶった言い方をして、この馬の話を持ち掛けたようで、自分は覚えていないが。『いつになったら勝つんだ、ハルウララ』とか言ったらしい。僕は覚えていない。石井記者がそれをよく覚えていたようだ。すぐに取材に宗石厩舎に行ってくれて、素晴らしい物語を書いてくれて、それがある種、あのブームの原作になった。実際に起きたブームの規模というのは、僕らの想定をはるかに超えていて世界の片隅で頑張っている人にスポットを当てるような、そういう空気があったのは間違いないと思う」2004年、武豊騎手がハルウララに騎乗した日。この日も実況を担当した橋口さんはこう振り返ります。■橋口浩二さん「これまでで一番くらい集中力が高まった。歓声とかもすごいが、ほとんど入ってこないくらい。今風に言うとゾーンに入ったような形。1日終わって売り上げを確認したときには本当に、ああ頑張って良かったという1日になった」経営の危機に陥っていた高知競馬場を救ったハルウララ。31年間高知競馬で実況を続けてきた橋口さんにとっても思いで深い1頭です。■橋口浩二さん「何よりもあの馬に関しては時代が後押しをしたのではないかと思う。そう意味では本当に奇跡の馬ですね」またハルウララの調教師だった宗石大さんは「支援してくださったファンのみなさまには厚くお礼を申し上げます」とコメントしています。勝ちたかったけれども、負け続けたことで競馬の魅力を伝えたハルウララ。ひたむきに走るその姿は今も多くの人たちの心に残っています。