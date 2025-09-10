「山新健康フォーラム」が10日、長井市で開かれ、医療の専門家たちががんや脳卒中の予防や早期発見につなげる検診の重要性などについて解説しました。



フォーラムは、山形新聞・山形放送が主催したもので、がんや脳卒中に詳しい3人の専門家が講演しました。

このうち、国立がん研究センターの中釜斉名誉理事長は、がんの仕組みや治療法などについて紹介。30年前に比べて治療法が改善したことでがん患者の5年生存率が上がっていると説明しました。一方で、アメリカと比較した時、日本のがん罹患率は、高齢化とともに上昇していることから、がんの早期発見・早期治療につなげるためにも定期的ながん検診が大切だと話しました。





国立がん研究センター中釜斉名誉理事長「日本は検診率が他国に比べ低い。欧米の検診率は7割とか8割。検診でがんを見つけると早い段階で見つけることができる。大腸がんの場合ステージ1、2で見つかるとほぼ治せる。早い方が完全に治る可能性が高い」また、国立がん研究センターの嘉山孝正名誉総長は脳の動脈瘤は破裂などしなければ生存率は100％だが、破裂した時に3割が死亡、3割が寝たきりになってしまうと説明。脳ドックで早いうちに発見しておくことが重要と話しました。国立がん研究センター嘉山孝正名誉総長「脳動脈瘤はあるだけでは亡くなる人は1人もいない。早く見つけて手術しておけばほとんどの方が元気に社会復帰できる」フォーラムではこのほか、脳卒中の原因となる塩分の取り過ぎなど自分の生活習慣について知り、日頃から予防することの重要性も訴えられました。