東京時間17:50現在

香港ハンセン指数 26200.26（+262.13 +1.01%）

中国上海総合指数 3812.22（+4.93 +0.13%）

台湾加権指数 25192.59（+337.41 +1.36%）

韓国総合株価指数 3314.53（+54.48 +1.67%）

豪ＡＳＸ２００指数 8830.43（+26.89 +0.31%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81383.50（+282.18 +0.35%）



１０日のアジア株は、軒並み上昇。米雇用統計の年次改定値が大幅な下方修正となり、利下げ期待の高まりから前日の米国株が上昇した。こうした動きを受けて、アジア株も買いが広がった。香港株は続伸。香港株は金融政策を米国に連動させており、利下げ期待の高まりが株高につながった。不動産株やネット関連株などの上げが目立った。台湾株は続伸。ナスダックの上昇などを好感して、ハイテク関連株などを中心に上昇した。



上海総合指数は小反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、酒造会社の貴州茅臺酒、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が買われる一方で、医薬品メーカーの四川百利天恒薬業、太陽光発電や飼料会社の通威、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、電子商取引のＪＤドットコム、不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。銀行大手のウエストパック銀行、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、電気通信会社のコーラス、不動産会社のグッドマン・グループが買われる一方で、医療情報会社のプロ･メディカス、豪化学大手のオリカが売られた。

